Греческие силовики с угрозами забрали россиянина Винника из больницы

Греческие тюремные власти забрали россиянина Александра Винника, арестованного в 2017 году по запросу США, из больницы, его увезли в неизвестном направлении, сообщила греческий адвокат Зои Константопулу.

«Забрали Александра из больницы, заявив с угрозами врачам, что им «приказано доставить его», ничего о его судьбе не известно, министр (юстиции Костас) Циарас не отвечает (на звонки). Никакие контакты с ним не были возможными с прошлой ночи», – передает ее слова ТАСС.

Она потребовала официальной информации о месте нахождения Винника.

«Как адвокат, я не знаю, где он, и прошу, чтобы меня информировали и дали возможностью сразу же с ним связаться. Он болен, проводя голодовку уже 35-й день», – подчеркнула Константопулу.

Ранее адвокаты заявляли, что власти Греции могут готовить срочную экстрадицию Винника.

Сам Винник говорил, что подвергается пыткам. Он объявил голодовку, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.

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