Греческие силовики с угрозами забрали россиянина Винника из больницы

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23 января, четверг | Последнее обновление — 19:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Турции отреагировали на сведения об отказе России предоставлять технологии по С-400
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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения
Почему украинские министры жалуются на бедность
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Государство у нас опережает в развитии гражданское общество
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Мишустин, конечно, прежде всего Великий Айтишник. Он построил крупнейшую в стране IT-компанию, которая называется ФНС. Он не просто чиновник, он мыслитель, который нашел поле для своей инженерии не в бизнесе, как многие из друзей его юности, а в государственном управлении. Подробности...
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Россия ведет Первую смысловую войну
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...
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Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
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Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда
Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государствеПодробности...
Новые лица в правительстве Мишустина
Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блокПодробности...
Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево
В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человекПодробности...
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