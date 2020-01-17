Адвокат Винника не исключил срочной экстрадиции россиянина Грецией

Власти Греции могут готовить срочную экстрадицию россиянина Александра Винника, сообщил глава группы его адвокатов Тимофей Мусатов.

Мусатов пришел к такому выводу, поскольку вокруг палаты объявившего голодовку Винника «выставлены дополнительные полицейские силы, спецназ выставлен вокруг больницы». Адвокат заявил, что «приехала группа, которая готова его вывезти в любую секунду». Ко «внутренней охране» в 12–15 человек прибавилась «внешняя охрана» – «спецназ, вооруженный гранатами, автоматами».

«Везде вооруженный до зубов спецназ, и это касается именно Винника. Все совсем серьезно», – приводит его слова ТАСС.

Он не исключает, что «вывоз Винника из Греции запланировали на эти выходные».

При этом защита подала дополнительную жалобу, которая «позволяет до ее рассмотрения экстрадицию придержать». Кроме того, в Государственный совет – Верховный административный суд страны поданы документы с требованием воспрепятствовать беззаконию, но суд может отнестись к рассмотрению формально.

Напомним, Винник, арестованный в Греции по запросу США в 2017 году, заявил, что подвергается пыткам. Он объявил голодовку протеста, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.

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