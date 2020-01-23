Кононенко призвал судить Любимову по делам, а не по старым постам в «ЖЖ»

За последние годы новый министр культуры Ольга Любимова, возможно, стала высококультурным человеком, хотя ранее и утверждала обратное, заявил газете ВЗГЛЯД блогер и публицист Максим Кононенко.

Ольга Любимова была назначена на пост министра культуры. До этого она была главой департамента кинематографии Минкульта. Сразу после ее вступления в должность СМИ стали обсуждать ее старые записи из «Живого журнала», в которых она называла себя «некультурным человеком» и говорила о том, что не любит ни классическую музыку, ни балет, ни театр. Впоследствии Любимова закрыла доступ к своему «ЖЖ».

«Это довольно естественно, что все принялись сразу копаться в ее личных записях. В этом, собственно, и состоит журналистская работа: явили новую фигуру, журналисты начинают немедленно выискивать всякую информацию про нее. То, что все это нашли – нормально», – говорит Кононенко.

При этом ничего плохого в найденных записях Кононенко не видит, поскольку они были сделаны больше десяти лет назад. Он предполагает, что Любимова могла уже полюбить все то, что ненавидела тогда, и «стала высококультурным человеком». Публицист отмечает, что новый министр происходит из семьи с таким культурным бэкграундом (ее отец – ректор Щепкинского театрального училища Борис Любимов – прим. ред.), что вопросов к ней вообще нет.

«По делам судят, а не по записям двенадцатилетней давности. Так что подождем свершений», – подытожил Кононенко.

После назначения Любимовой на пост министра культуры, пользователи интернета и СМИ начали обсуждать ее фотографию в футболке с нецензурной надписью. Политический обозреватель Андрей Медведев высказался по этому поводу.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что бывший министр культуры Владимир Мединский без работы не останется и продолжит трудиться в прежней сфере.