Путин высказался о судьбе Мединского

Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы, заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас новый министр пришла – молодая энергичная женщина. Я думаю, что она услышит то, что мы с вами говорим, наверняка, сто процентов. Ну и бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудится», – передает слова Путина РИА «Новости».

Во вторник президент Владимир Путин подписал указ о новом правительстве. Мединского на посту министра культуры в нем заменила Ольга Любимова.