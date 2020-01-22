Прекрасная Россия создается министрами в веселых футболках

История про футболку министра культуры, конечно, весьма показательна (в соцсетях широко разошлась фотография нового министра культуры Ольги Любимовой в футболке с не совсем цензурной надписью – прим. ВЗГЛЯД).

И не в том смысле, как ее пытаются повернуть оголтелые ханжи и примкнувшие к ним оппозиционеры. А в том, что выясняется интересный факт.

Среди русских чиновников оказывается все больше и больше совершенно обычных людей. Которые носят смешные майки, понимают в современной культуре, в интернет мемах и прочих мемах. Которые могут процитировать не только условного Достоевского, но и, скажем, Егора Радова.

Среди моих знакомых чиновников есть люди, которые прыгают с парашютом, занимаются боксом, БЖЖ, есть люди с прикольными татуировками (нет, не купола и не кинжал с русалкой), у одного даже забит «рукав».

И на работу они ходят не только затянутые в костюмы, но и в обычных джинсах и худи с принтами. Бывает такое иногда.

Почему возмущение у ханжей, которые наверняка слушают Шнура и рассказывают друг другу сальные анекдоты, я не понимаю. Надо же, в русском языке есть мат! Какой срам!

А вот прыжки оппозиции вполне понятны. Они изо всех сил стараются рассказать, что русский чиновник – это унылый пузач в сером костюме и часами за миллион. И такие же серые тетки с халами на головах и яркой помадой. Не скроем, есть и такие. Но этот чиновничий кайнозой уходит в прошлое.

А каждый губернатор, который приходит к людям в джинсах и кроссовках, который смотрит с людьми футбол на большом экране в парке, каждый чиновник, который просто идет и говорит нормально с людьми (а таких становится больше), который готов слушать и общаться, готов объяснять, как людям решать проблемы – это, конечно, ужасное расстройство.

Потому что оказывается, что какая-то там «прекрасная Россия будущего» дутый миф. Прекрасная Россия создается сейчас, в настоящем, живыми людьми – в том числе и министрами в веселых футболках.

Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева