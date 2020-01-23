Израиль объяснил отказы россиянам во въезде в страну

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Казахский нефтепровод и «Дружбу» вывели из строя одним приемом

Казахстан остановил поставки нефти в Китай из-за загрязнения нефти Фото: Алексей Бабушкин/РИА Новости
Казахстан неожиданно столкнулся с загрязнением нефти в трубопроводе хлорорганическими соединениями, которые в прошлом году стали причиной остановки российского нефтепровода «Дружба». Россия смогла найти другие пути для отправки своей нефти на экспорт, однако Казахстан вынужден был остановить поставки сырья в Китай. Что это – трагическое совпадение или все-таки диверсия?  Подробности...
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Почему поляки и русские стали кровными врагами

Не следует забывать о том, какую роль сыграли поляки в Смутное времяФото: С. В. Иванов
«Среднестатистический поляк, благодаря пропаганде, не видит разницы между Александром III и Владимиром Путиным», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД историк и политолог Николай Межевич. Сейчас Варшава поставила антироссийскую мифологию на службу своим политическим интересам. Но пропаганда не была бы эффективной без груза вековых обид и претензий Польши к России. В чем корень исторической вражды двух славянских народов? Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Украинки достигли интимного слияния с Европой

Украинские девушки остаются одним из символов сексуальной доступностиФото: Boris Roessler/Global Look Press
Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...

Прекрасная Россия создается министрами в веселых футболках

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Оказывается, что какая-то там «прекрасная Россия будущего» дутый миф. Прекрасная Россия создается сейчас, в настоящем, живыми людьми – в том числе и министрами в веселых футболках. Подробности...
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Население Земли устало от капитализма

Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...
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      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

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              Израиль объяснил отказы россиянам во въезде в страну

              23 января 2020, 10:52

              Текст: Ольга Никитина

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              Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал главную причину отказов во въезде в страну российским туристам.

              По его словам, такой причиной являются частые попытки незаконного трудоустройства. «В случае, если есть основания для подозрений, что причина [для въезда в Израиль] другая (не туризм – прим. ВЗГЛЯД), нам приходится отказывать во въезде», – приводит его слова РИА «Новости».

              При этом, подчеркнул Кац, туризм является важным импульсом для экономики страны и фактором улучшения взаимопонимания между народами двух стран. В 2019 году число туристов, прибывших из России в Израиль, составило более 320 тыс., добавил он.

              Ранее посольство России в Тель-Авиве сообщило, что более 5,7 тыс. россиян отказали во въезде в Израиль в 2019 году, ежедневно около 20 российских туристов не попадают в страну.


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