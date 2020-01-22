ВАДА лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) временно лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию, сообщается в пресс-релизе ВАДА.

Решение ВАДА означает, что лаборатория пока не сможет выполнять действия по анализу крови, связанные с программой биологического паспорта спортсмена. Работа лаборатории приостановлена до дисциплинарного разбирательства, передает РИА «Новости».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях из-за якобы махинаций с базой данных Московской лаборатории.

21 декабря в СК России заявили, что получили доказательства вмешательства экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных спортсменов.

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