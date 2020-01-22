Глава МИД Италии покинул пост руководителя входящей в коалицию партии

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает пост руководителя «Движения «5 звезд», которое входит в правящую коалицию страны.

«Я считаю свою задачу выполненной. Теперь наступает новый этап для «Движения», когда необходимо выработать модель страны на будущее», – передает его слова ТАСС.

В сентябре был утвержден новый состав правительства Италии, сформированный ранее ушедшим в отставку премьером Джузеппе Конте. Это стало возможно после того, как члены итальянского «Движения 5 звезд» поддержали создание правительства с демократической партией.

До этого в стране разразился правительственный кризис, когда распалось парламентское большинство, составленное «Лигой» и «Движением».

Ди Майо возглавил «Движение» в 2017 году. Его обвиняют в неудачах партии на последних выборах и в падении ее популярности.