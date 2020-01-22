Комиссия Госдума занялась фейками западных СМИ о переменах в российской власти

Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России изучит публикации ряда зарубежных СМИ, в которых описываются лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда зарубежных СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», – передает его слова ТАСС.

Он привел в пример публикацию агентства Bloomberg от 17 января.

Член комиссии Адальби Шхагошев, в свою очередь, сообщил, что комиссия может пригласить представителей агентства Bloomberg, чтобы они объяснили публикации о возможном роспуске Госдумы.

Шхагошев заметил, что Bloomberg из-за этой публикации может попасть под действие законопроекта о штрафах для иностранных компаний и СМИ за нарушение избирательного законодательства России.

Ранее в среду президент Владимир Путин заявил, что России не нужно экспериментировать с переходом от президентской к парламентской республике.