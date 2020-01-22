Умер советник Сечина Владимир Фейгин

Президент фонда Институт энергетики и финансов (ИЭФ), член совета директоров «Интер РАО ЕЭС», который возглавляет Игорь Сечин, Владимир Фейгин умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил знакомый Фейгина и подтвердили его коллеги по ИЭФ.

О смерти Фейгина также сообщил его коллега по институту Николай Иванов, сообщает РБК.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил, что Фейгин умер. Он назвал его «уникальным специалистом», у которого было свое видение экономики и отрасли.

«Это большая потеря. Приносим соболезнования всем, кто знал и любил его», – сказал Леонтьев.

Причина смерти не уточняется. Источники утверждают, что у него больше года были проблемы с позвоночником, он работал из дома.

Кроме того, известно, что Фейгин был одним из спичрайтеров Сечина, а также консультантом по международным вопросам. В том числе он занимался темой ОПЕК+, принимал участие в переговорах.

Фейгин родился 10 января 1946 года. В 2003 году стал консультантом правления АО «Газпромбанк», с 2012 года работал советником Сечина. С 2014 года входил в состав Общественного совета при Минэнерго.