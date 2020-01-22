В мусорном контейнере в Подмосковье нашли части человеческого тела

В подмосковной деревне Поварово местный житель нашел в мусорном контейнере пакеты с останками человеческого тела, пишут СМИ.

Мужчина сначала принял части тела за мясо и отвез мешки домой, но потом понял, что это были останки человека, передает «Пятый канал».

На место приехали сотрудники полиции, они нашли тканевый мешок и три пакета, в которых был расчлененный труп мужчины.

Личность жертвы пока не установили, ведется поиск других частей тела. Старший помощник главы ГСУ СК Подмосковья Ольга Врадий уточнила, что по факту обнаружения останков возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Отмечается, что части тела могли привезти из другого города и выбросить в этот контейнер.

В ноябре в поселке Бачатский кузбасского города Белово участковый полицейский задержал мужчину, который пытался выкинуть в мусорный контейнер части женского тела.