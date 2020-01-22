На Украине повестку в армию получил 12-летний мальчик

В Киеве 12-летнему мальчику прислали повестку в армию, пишут украинские СМИ.

Повестку получила мать мальчика Ирина Костюченко в тот момент, когда дети были в школе, передает «Сегодня».

«Вам повестка, – говорит дворник. – Распишитесь!» Я в шоке, без очков, открываю – действительно бумажка, где я одним полуоткрытым глазом вижу имя среднего. Ребенку – только исполнилось 12 лет! Для того чтобы повестка пришла ему – он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель», – сообщила мама в соцсетях, отмечает издание.

Сначала Костюченко подумала, что повестка относится к ее старшему 20-летнему сыну, который призыву не подлежит, но позже увидела, что в ней указано имя 12-летнего подростка. При этом в повестке указали неправильный год рождения.

«Среднему, родившемуся в январе 2008-го, система «накинула» пять лет. Перепутала, пожалуй, «2008» и «2003». Еще одну букву в фамилии исказила», – отметила женщина.

Костюченко намерена отправиться в военкомат и поговорить с руководством ведомства лично. Киевлянка полагает, что по телефону доказать сотрудникам военкомата их ошибку вряд ли получится.

На данный момент на Украине на срочную военную службу призывают граждан 20-27 лет, но в октябре 2019 года там предложили вернуть призыв на срочную службу с 18 лет.