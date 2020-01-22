Путин подписал указ о назначении Чайки на новую должность

Глава российского государства Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России Путин своим указом в соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции назначил Юрия Яковлевича Чайку полномочным представителем президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

До этого Совет Федерации снял Юрия Чайку с должности руководителя Генпрокуратуры. Чайка принял предложение президента Владимира Путина стать его полпредом на Северном Кавказе.