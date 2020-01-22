Сибирские аэропорты усилили меры по выявлению заболевших новым коронавирусом

Международные аэропорты в Сибирском федеральном округе начали усиленную работу санитарно-контрольных пунктов связи из-за вспышки пневмонии в Китае, сообщили в региональных управлениях Роспотребнадзора.

Представители туроператоров начали предупреждать туристов об опасности вируса, однако значительного снижения турпотока в Китай не прогнозируется, передает ТАСС.

«В аэропорту Красноярска усилен режим работы санитарно-контрольного пункта. Проводится досмотр пассажиров, прибывающих международными рейсами, с применением дистанционного измерения температуры. Аэропорт оборудован новыми тепловизорами, которые позволяют выявить температурящего больного в большом потоке людей. В случае выявления [туриста] с повышенной температурой будет проводиться его госпитализация и установлено наблюдение за контактными лицами вплоть до установки окончательного диагноза», – пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что на данный момент случаи заболевания не зафиксированы.

Такие же меры безопасности приняли в аэропорте Иркутска. Специалисты ведомства первыми заходят на борт, опрашивают экипаж о состоянии здоровья, спрашивают про жалобы пассажиров на самочувствие, с помощью тепловизоров диагностируют температуру пассажиров. Там также не было выявлено людей с подозрениями на инфекцию.

Не имеющие прямых регулярных рейсов в Китай аэропорты Сибири пока не усиливали мер безопасности, но готовы сделать это для чартерных рейсов.

«Первый чартер полетит 12 февраля в Хайкоу (остров Хайнань в Китае). Тогда, наверное, и будет приниматься решение», – сообщили в аэропорте Омск-Центральный.

Представители туристических компаний сообщили, что не ожидают сильного снижения турпотока в Китай. Директор регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталий Наумов рассказал, что большая часть туристов едет на остров Хайнань. Остров расположен на значительном удалении от города Ухань, в котором зафиксирована вспышка болезни.

«Изменения количества туристов в Китай из нашего региона в январе можно будет узнать примерно через месяц. Но я не думаю, что турпоток из Новосибирской области сильно уменьшится. Пока ситуация здесь, [в Китае], не столь серьезная, как было во время вспышек птичьего гриппа», – добавил Наумов.

Председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко заявил, что поток туристов на озеро Байкал из Китая из-за ситуации с болезнью не изменился. Также не снизилось число туристов, отправляющихся из Иркутской области в Китай, граждане не спешат отказываться от поездок в эту страну.

Напомним, За месяц в Китае умерли девять заболевших новым коронавирусом, около трехсот человек были госпитализированы. Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что в ближайшее время следует ждать быстрого распространения нового вида пневмонии. Первый случай заболевания уже был зарегистрирован в США.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границе с Китаем.