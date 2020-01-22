Умер бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа

Бывший премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа умер в возрасте 85 лет. Он возглавлял правительство страны с 1992-го по 1993-й год.

Экс-премьеру неожиданно стало плохо, родные вызвали скорую помощь, однако врачи не сумели спасти ему жизнь, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Сигуа родился 8 ноября 1934 года в Тбилиси. При президентстве Звиада Гамсахурдии в 1990-1991 годах являлся председателем Совета министров.

После свержения Гамсахурдии он был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра. В ноябре 1992 года стал премьер-министром Грузии. Покинул должность главы правительства в августе 1993 года.