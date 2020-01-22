Moody's оценило изменения в российском правительстве

Изменения в российском правительстве привносят некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики России, следует из отчета международного рейтингового агентства Moody's.

«Резкая смена правительства привносит некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики. Тем не менее, заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Агентство ожидает, что приоритеты предыдущего правительства по реформам, в частности, 13 национальным проектам, сохранятся.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров. Председатель правительства Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.