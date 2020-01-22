Замдиректора школы рассказала о детстве Мишустина

Глава российского правительства Михаил Мишустин в школьные годы играл в КВН, участвовал в турслетах и конкурсах, рассказала замдиректора школы №7 в Лобне Ольга Якушева, которая была на два класса младше нового премьера.

«Он был на два года старше. Но все в школе общаются, так что мы были знакомы, конечно же... У нас в классе тоже была компания, с которой мы во всем участвовали. Вот и пересекались. В КВН точно принимал участие в школьных. У нас часто были смотры строя и песен, турслеты – во всем принимал участие», – рассказала Якушева, передает РИА «Новости».

В книге выдачи аттестатов за 10 класс, 1983 года школы 7 города Лобни указано, что единственная четверка у Мишустина была по химии. По остальным предметам новый премьер-министр имел оценку пять. Поведение указано как «примерное».

«Одна из любимых учительниц – это Лариса Анатольевна Барашева, учитель русского и литературы. И Лидия Никандровна, преподававшая математику, алгебру и геометрию. И Нина Терентьевна Гусак, физика», – рассказала Якушева.

При этом с учителем химии, Светланой Федоровной, по словам Якушевой, несмотря на четверку, Мишустин до сих пор тесно общается.

По словам директора школы Марины Черкасовой, Мишустин был очень творческим. «Он играл на гитаре, сочинял стихи», – рассказала директор школы, также вспомнив, что в детстве премьер играл в хоккей.

15 января президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, назначив его на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Позже Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.

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