Решетников сменил Орешкина на посту министра экономического развития

Новым министром экономического развития России станет Максим Решетников, который с 2017 года являлся главой Пермского края. Ранее пост главы МЭР занимал Максим Орешкин.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Решетникова Максима Геннадьевича Министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию», – говорится в указе на сайте Кремля.

40-летний Решетников только в сентябре 2017 года стал губернатором Пермского края, с февраля того же года был главой региона с приставкой врио. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия». До этого в течение пяти лет был министром правительства Москвы, руководителем Департамента экономической политики и развития города.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о новом правительстве России. Его значительно обновился. Названы все заместители Михаила Мишустина. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов.

Четыре министра в новом составе правительства – или выпускники, или слушатели «школы губернаторов».

Обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва – так называемой «школы губернаторов» – проходят министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Выпускниками «школы губернаторов» являются в том числе новый глава МЭР Максим Решетников, который также возглавлял рабочую группу Госсовета, и новый министр образования Валерий Фальков.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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