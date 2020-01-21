На Урале появился опасный украинский псевдорелигиозный культ

В Челябинской епархии сообщили, что в регионе началась пропаганда псевдорелигиозного движения «учение АллатРа», в которое вовлекают детей.

«Баннеры движения можно увидеть на челябинских улицах и вдоль дорог. Деятельная пропаганда движения ведется на интернет-сайтах и в соцсетях. Группа его сторонников существует и активно действует в Челябинске», – цитирует епархию «Интерфакс».

В епархии отметили, что это движение началось на Украине, оно позиционирует себя как международный проект, направленный на духовный рост человека и решение глобальных проблем человечества.

Термин «АллатРа» составлен из имени египетского бога Ра и «созидательной силы «аллат». По утверждению Челябинской епархии, «аллат» значит «божественное женское начало».

Там уточнили, что адептами культа становятся «женщины с неустроенной жизнью и нестабильной психикой».

«Существуют весьма правдоподобные свидетельства о том, что последователи культа также занимаются извращенными сексуальными практиками, в которые вовлекаются совсем юные девушки», – отметили в епархии.

В декабре 2019 года в Москве лидеру секты «Каула дхарма» и двум членам организации вынесли приговор за истязание и насилие над детьми.