Издевавшихся над детьми сектантов приговорили в Москве

В Москве лидеру секты «Каула дхарма» и двум членам организации вынесли приговор за истязание и насилие над детьми, сообщили в Главном следственном управлении СК по столице.

«Приговором суда Митрадэвананда Парамахамса назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима, Татьяне Северцевой – 15 лет в колонии общего режима, Дмитрию Цатурьяну – 6 лет с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обвиняемых признали виновными в зависимости от роли каждого в истязании несовершеннолетнего, насильственных действиях сексуального характера, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего и создании и участии в религиозном объединении.

Обвиняемый и его соратники создали секту «Каула дхарма», где пропагандировали религиозное учение, направленное на отрицание общепризнанных ценностей морали и нравственности.

В 2015 году Парамахамсы поручил соучастникам поселить троих детей в подвале подмосковного дома. Их удерживали там, избивали и совершали насильственные действия сексуального характера.

В 2016 году большая часть сектантов покинула Россию. Цатурьян убедил родственников одного из детей и правоохранительные органы в том, что ребенка нет в живых, и вывез его в Белоруссию.

В 2017 году ребенка нашли, сейчас он живет с родственниками. Матери ребенка заочно предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера и объявили в международный розыск.

В 2017 году Парамахамса экстрадировали из Болгарии в Россию.