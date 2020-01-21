Сторонники ПЦУ на Украине попытались захватить храм с помощью покойника

Сторонники так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Волынской области под предлогом проведения церемонии похорон.

Председатель местной общины «в приказном тоне велел открыть храм, чтобы там совершил обряд похорон представитель ПЦУ», заявили в УПЦ, передает ТАСС.

«Мы договорились, что процессия зайдет на территорию церкви. Однако, когда гроб с телом занесли на территорию, о покойнике просто забыли и начали штурмовать двери храма», – заявил настоятель храма Богдан Гнатюк.

По его словам, конфликт длился на протяжении нескольких часов, после чего сторонники раскольнической церкви устроили потасовку и начали толкать жителей села, которые пришли на защиту храма. «Правоохранители в это время просто наблюдали за происходящим», – добавили в УПЦ.

Одна из активисток ПЦУ принесла новые замки для здания. По мнению настоятеля храма, активисты ПЦУ пытались любым способом открыть дверь, чтобы поменять замки.

В начале января сообщалось, что сторонники ПЦУ захватили храм в селе Грынява Ивано-Франковской области.