Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

Женщинам запретили посещать бассейн спортивного комплекса «Анжи-Арена» в Каспийске республики Дагестан, такое решение приняло руководство комплекса без объяснения причин.

«К сожалению, женских дней нет, были до 21-го числа, это был последний женский день ... решение руководства», – рассказали РИА «Новости» в спорткомплексе, добавив, что причина неизвестна.



Как указано на сайте спорткомплекса, бассейн «Анжи-Арены» является самым большим на Северном Кавказе, его длина составляет 50 метров, глубина – 2-4 метра, в бассейне оборудованы четыре дорожки. Также в центре есть парные, соляная комната, джакузи, хамам и массажный кабинет.