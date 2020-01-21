Украинцы выступили за свободное использование русского языка

Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.

В ходе исследования выяснилось, что около 15% жителей юга и востока Украины поддерживают присвоение русскому языку статуса официального на региональном уровне, около 12% полагают, что он мог бы быть вторым государственным наряду с украинским. В западных регионах страны последнюю позицию поддерживают меньше 1% жителей, передает ТАСС.

Более 80% опрошенных называют украинский язык важным атрибутом независимости своей страны.

По мнению 53% респондентов, украинские СМИ хотя бы наполовину должны выходить на украинском языке.

«Абсолютное большинство украинцев (80%) согласны с тем, что все руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке», – добавили в фонде, уточнив, что эту позицию поддерживает большинство жителей всех регионов Украины.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины. В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 16 июля на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

В ноябре постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что русский язык подвергается двойной дискриминации из-за планов Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в 2020 году.

В январе Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке, а учителей решили отправить на курсы повышения квалификации в рамках подготовки к обучению на украинском языке.

Также в январе на Украине запретили русскоязычную рекламу.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как команда украинского лидера Владимира Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку.

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