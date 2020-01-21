Питт рассказал о придуманном для него Ди Каприо странном прозвище

Американский актер Брэд Питт рассказал о странном прозвище, которое дал ему партнер по фильму «Однажды в... Голливуде» Леонардо Ди Каприо.

«Он называет меня «любовником». Это немного смущает меня, но я уже смирился», – рассказал Питт во время общения с журналистами на премии Гильдии киноактеров, пишет Entertainment Weekly.

Он отметил, что во время работы в кино большинство актеров сближаются, начинают переживать друг за друга, у них появляются совместные шутки.

«Все это довольно просто», – объяснил актер, передает РИА «Новости».

Ранее во время своей речи на «Золотой глобусе» Брэд Питт рассказал, что ласково называет Ди Каприо «LDC».

Напомним, режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил премию в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в... Голливуде».