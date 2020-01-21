Власти Одессы отказались передать в Киев медаль города-героя

Историко-топонимическая комиссия исполнительного комитета Одесского горсовета решила оставить медаль «Золотая звезда» города-героя и не передавать ее в Национальный военно-исторический музей Украины в Киеве.

«Пусть хранится в Одессе. Тут она нужнее», – сказал краевед Александр Бабич, комментируя решение комиссии, передает РИА «Новости».

По данным издания «Думская», кроме медали, предлагалось передать орденскую книжку и грамоту, но теперь «Золотая звезда», орден Ленина и документы останутся в зале горсовета Одесской мэрии под стеклом, как это и было раньше.

Напомним, Одесса получила звание города-героя 8 мая 1965 года в честь 20-летия победы над фашизмом.

Город одним из первых подвергся нападению фашистских захватчиков. Уже в августе 1941 года Одесса была окружена с суши, оставалось только морское сообщение. 10 апреля 1944 года город был освобожден советскими войсками.

В апреле 2019 года Москва отпраздновала 75-летие освобождения Одессы салютом.