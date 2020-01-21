Решетки на окнах могли помешать спастись людям при пожаре в Томской области

Окна нежилого производственного здания, где при пожаре погибли 11 рабочих пилорамы, были закрыты решетками, сообщается на сайте администрации Томской области.

«Мало того, что люди жили в непредназначенном для этого здании, так еще и на окнах в нем были установлены решетки. Следователи установят причины пожара, виновные в трагедии понесут наказание», – сказал губернатор Сергей Жвачкин на экстренном заседании комиссии по ЧС, сообщается на сайте администрации.

В ходе заседания он поручил проверить условия жизни рабочих на всех 378 лесопильных предприятиях региона.

Также стало известно, что ход дела о гибели 11 человек в пожаре под Томском проконтролирует Центральный аппарат СК. «Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в поселке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек», – сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что председатель СК Бастрыкин «поручил следователям регионального следственного управления тщательно исследовать место происшествия».

Кроме того, выяснилось, что сгоревший дом был производственным неэксплуатируемым зданием. Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС. Однако информации о том, осуществлялось ли отопление здания чем-то, кроме электрических обогревателей, пока нет.

Ранее утром в одном из домов поселка Причулымский Асиновского района Томской области произошло возгорание. 11 человек погибли, трое смогли спастись.

Причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электрооборудования. Проживавшие в доме пользовались электрическими обогревателями. СК по Томской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.