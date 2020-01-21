Япония начала подготовку к внедрению 6G

Правительство Японии решило начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое запланировано на 2030 год, передает телеканал NHK.

В рамках подготовки будет создан совет экспертов, в который войдут технические специалисты, представители частного бизнеса и соответствующих ведомств. К лету они должны будут разработать комплексную стратегию перехода на новый формат, передает ТАСС.

Массовое внедрение 5G произойдет в Японии этой весной, хотя в США и Южной Корее использование 5G уже началось.

По данным информагентства Киодо, правительство Японии в сотрудничестве с бизнесом хотят наверстать упущенное и обеспечить лидерство в переходе на системы шестого поколения. При этом отмечается, что их могут широко использовать в беспилотных транспортных средствах.

В ноябре 2019 года разработку сети 6G начал Китай.