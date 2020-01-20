Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в антикоррупционный отдел УВД по ЮВАО

Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Юго-Восточного округа Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу. В настоящее время пока уголовного дела нет, проводится проверка», – передает слова источника ТАСС.

В правоохранительных органах не уточнили, с чем связана проверка.

Напомним также, в августе прошлого года ФСБ провела «чистку недобросовестных сотрудников» в ГУ МВД по Красноярскому краю.

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