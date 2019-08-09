В ГУ МВД по Красноярскому краю началась «чистка недобросовестных сотрудников»

В главке МВД по Красноярскому краю начались обыски, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это [обыск] в отношении сотрудников прошлых лет. Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников», – передает ТАСС слова источника.

Он добавил также, что мероприятия проводят сотрудники ФСБ и УСБ МВД.

По словам источника, обыски проводились по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка. Его подозревают в мошенничестве и коррупции.

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