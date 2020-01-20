Предложен новый порядок назначения генпрокурора

В проекте закона о поправке к Конституции говорится, что генпрокурор и его замы назначаются на должность и освобождаются Советом Федерации по представлению президента.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект поправки.

В законопроекте о поправке к Конституции, который в понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы, предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости МРОТ от величины прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты, премьер-министру и членам правительства.

Уточнены также порядок назначения премьера.