Поправки в Конституцию предлагают отправлять законы на проверку в КС перед подписанием президентом

Конституционный суд по запросу президента будет проверять конституционность законов до их подписания главой государства, говорится в проекте закона о поправке в Конституцию России.

«Конституционный Суд Российской Федерации: по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность законов, принятых в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской Федерации, до их подписания Президентом Российской Федерации», – сказано в законопроекте.

Там также сказано, что Конституционный суд «в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации».

Кроме того, предлагается, что по запросу президента Конституционный суд сможет проверять конституционность законов субъектов России до их подписания высшим должностным лицом субъекта.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также о его социальных инициативах.