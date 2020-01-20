Появились подробности о постояльцах пермского отеля

Постояльцами отеля «Карамель» в Перми, где погибли несколько человек, были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера, находящегося через дорогу от гостиницы, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолий Маховиков.

«Этот отель обслуживал пациентов онкологического центра, для меня это очень важно, болезненно. Я думаю, что есть, действительно, масса людей, которые приезжают с онкобольными, и им надо где-то размещаться», – заявил Маховиков в эфире канала «Россия 24», передает ТАСС.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов ввел режим чрезвычайной ситуации после произошедшего.

«Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. В администрации Индустриального района состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе Перми», – сообщила пресс-служба мэрии, передает РИА «Новости».

Режим вводится с 6.50 (4.50 мск) до особого распоряжения «органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края».

Для устранения последствий аварии на тепломагистрали отопление и горячее водоснабжение отключили в 20 зданиях, включая многоквартирные дома и социальные объекты. В их числе оказались детская музыкальная школа №10, детский сад №271 и краевая клиническая инфекционная больница.

«Прорыв произошел на сетях теплоснабжения в здании по улице Советской Армии, дом 21. В доме в данный момент отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество. Специалисты администрации района проводят поквартирный обход, чтобы установить, насколько серьезно пострадали жилые помещения. В подвале дома продолжаются следственные действия», – добавили в администрации города.

Напомним, в ночь на понедельник в пермском мини-отеле «Карамель» произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок, еще трое человек с ожогами госпитализированы. Пострадали двое спасателей.

Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.