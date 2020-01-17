Школьница в Екатеринбурге покончила с собой из-за планов родителей выдать ее замуж

В Екатеринбурге покончила с собой 16-летняя девушка Тамара, предположительно, из-за нежелания выходить замуж за мужчину, которого выбрали ее родители.

По национальности семья девушки – езиды. Они, по словам одноклассников Тамары, придерживались своей традиционной религии.

«Насколько я знаю, родители собирались выдать ее замуж. Согласно их религии это можно сделать с 16 лет. Не знаю, хотела она этого или нет. По моим сведениям, Тамара после девятого класса никуда не поступила и сидела дома», – рассказала учительница девушки «Комсомольской правде – Екатеринбург».

По данным источника издания в правоохранительных органах, следователи завели уголовное дело по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего).

Одна из подруг погибшей рассказала, что незадолго до гибели Тамара вместе с родителями ездила в Омск, где проживал мужчина, которого родители выбрали в качестве супруга для дочери.

«Из Омска она вернулась в Екатеринбург, не знаю точно – с родителями или одна, а потом это случилось. Я думаю, что сама она не могла наложить на себя руки, уверена, что это было убийство», – считает знакомая Тамары.

В СКР по Свердловской области сообщили, что расследование дела продолжается. Источник в следственных органах подтвердил, что девушку собирались выдать замуж.

«Действительно, девушку собирались выдать замуж за жителя Омска. Но уверенно сказать о том, что именно это послужило причиной ее суицида, нельзя. По одним данным она хотела замуж, по другим – нет. Сейчас эта информация проверяется. Точные причины произошедшего, а также то, могли ли быть к этому причастны другие лица, будут выяснены в ходе расследования уголовного дела. Пока оно безфигурантное», – пояснил он.

В июле 20-летнюю девушку, которая ранее пыталась скрыться в женском кризисном центре «Китеж» в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.