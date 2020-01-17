Помпео пообещал проверить информацию о слежке за экс-послом США в Киеве

Взгляд
17 января, пятница  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
Разделы

Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
Перейти а раздел…

Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типаФото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина? Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

«Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского

Зеленский не демонстрирует жесткого желания разбираться со своими врагамиФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
На Украине начался новый политический кризис. После того, как в Сети опубликовали аудиозаписи, где якобы глава правительства Украины оскорбляет президента страны, Алексей Гончарук подал заявление об отставке лично в руки Владимиру Зеленскому. При этом уволить премьера, согласно конституции, может только Верховная рада. Почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...

Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

    Михаил Мишустин и его большие надежды

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На двери кабинета российского премьера сменили табличку
              Мишустин назначил нового главу ФНСКитай отреагировал на назначение Мишустина премьер-министром РоссииВ Германии приступили к выводу «Северного потока – 2» из-под Газовой директивы ЕСВ Росавиации объяснили перенос рейсов «Аэрофлота» в Тегеран на утро
              Генпрокуратура предложила снести китайские турбазы на БайкалеГлаву комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандалаЗеленский потребовал разобраться с «прослушкой» премьера УкраиныОсужденного в США помиловали за несколько часов до смертной казни
              У Польши возникли претензии к освобождению Варшавы Красной армиейПромахнувшийся «Суперджет» перелетел с неработающей полосы в Домодедово на соседнююВ окрестностях самарского аэропорта разрешили отстреливать ворон и голубейРоссийских футболистов заподозрили в ставках на матчи своих клубов

              Главная тема


              Меркель перевела Украину на ручное управление

              глава правительства


              Мишустину предоставили госохрану

              Общественное мнение


              Россияне поделились впечатлениями от послания Путина

              день памяти жертв Холокоста


              Лавров заявил о «неприличном» поведении Польши

              Видео

              переписывание истории


              Немцы обвинили СССР в начале Второй мировой войны

              «слабые места»


              Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

              «билеты счастья»


              У экономического чуда российских лотерей есть простое объяснение

              послание путина


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?

              Помпео пообещал проверить информацию о слежке за экс-послом США в Киеве

              17 января 2020, 21:13

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти проведут расследование после сообщений о возможной слежке за экс-послом Вашингтона в Киеве Марией Йованович.

              «Мы сделаем все, что нужно, чтобы выяснить, произошло ли что-то в данном случае. Я подозреваю, что большая часть того, о чем сообщили, не подтвердится, однако наша обязанность и моя обязанность как госсекретаря США состоит в том, чтобы прояснить ситуацию, провести расследование», – сказал Помпео, передает ТАСС.

              Он подчеркнул, что американское внешнеполитическое ведомство всегда проводит расследования, когда поступают сообщения об угрозах его сотрудникам.

              Ранее в январе американские СМИ опубликовали цитаты из переписки между американским бизнесменом Робертом Хайдом и предпринимателем Львом Парнасом, по данным прессы, эти данные могут свидетельствовать о том, что Хайд следил за Йованович на Украине.

              Роберт Хайд баллотируется на пост конгрессмена от штата Коннектикут, он заявил в СМИ, что не вел слежку за Йованович.

              В октябре, предпринимателям из США Дэвиду Коррейа, Парнасу и Игорю Фруману предъявили обвинения в нарушениях лоббистской деятельности, Парнасу и Фруману инкриминировали попытки добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве.

              До этого Associated Press сообщило, что предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас, которые задержаны в США и считаются помощниками адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, боролись на Украине с «марионеткой Сороса» Андреем Коболевым, возглавляющим Нафтогаз, и послом США в Киеве Мари Йованович.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............