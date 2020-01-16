Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, это неприемлемо, однако Россия все равно их исполняет, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у кого-то «всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны». «Я это сам наблюдаю», – сказал президент.

Ранее и.о. главы МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение Путина о приоритете Конституции над международным правом не уникально, Москва все равно собирается выполнять все взятые на себя обязательства.

Напомним, в среду Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством.