В Международном уголовном суде отказались расследовать убийство Сулеймани

Международный уголовный суд (МУС) не обладает юрисдикцией для расследования убийства иранского военачальника Касема Сулеймани, заявили в офисе прокурора МУС.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В понедельник генпрокурор США заявил о «легитимности» убийства Сулеймани. Тем временем председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси пообещал, что Тегеран подаст в суд на президента США Дональда Трампа за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. В частности, Иран решил подать иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

В России убийство Сулеймани назвали кульминацией противоправных действий США.