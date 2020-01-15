Посол ЕС сравнил ситуацию в отношениях России и Запада с холодной войной

Взгляд
15 января, среда  |  Последнее обновление — 15:22  |  vz.ru
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Сделка с США станет самоубийством для Китая

Торговая сделка США и Китая может быть опаснойФото: imago stock&people/Global Look Press
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов, потребовав в ответ, по сути, укрепления юаня. В прошлый раз, когда Вашингтон искусственно ослабил доллар за счет других стран, это привело к тяжелым последствиям для другой азиатской страны. Повторит ли Китай судьбу Японии с ее «потерянными десятилетиями» или сумеет выйти победителем из этой сделки? Для России она тоже может быть опасной.  Подробности...
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Как зарубежный опыт помогает российским политикам

На Шри-Ланке началась дипломатическая карьера Сергея ЛавроваФото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Для главы российского МИДа Сергея Лаврова визит на Шри-Ланку – не просто очередная официальная поездка. С этим островом связано начало его дипломатической карьеры. В российском руководстве в целом немало людей, долгое время работавших за границей. Из 12 постоянных членов Совета безопасности у половины есть подобный весьма полезный опыт.  Подробности...
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Минздрав России попал под удар информационной войны

Фейк утверждает: если пожилому человеку потребуется серьезная операция, то его «бросят умирать»Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
В новогодние праздники Рунет накрыла паника — якобы государство собирается лишить россиян старше 60 лет бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи. «Сбрось маму с поезда», зубоскалили блогеры, зачастую не подозревая, что речь идет о намеренно сфабрикованном фейке. Но кому и для чего нужна была эта фальшивка? Подробности...
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Иран выиграл от обмена ударами с Америкой

Генерал Касем погиб, но влияние его страны в регионе после этого только вырослоФото: USA TODAY/Reuters
Убийство генерала Сулеймани, признание в уничтожении украинского лайнера, новые американские санкции — казалось бы, все говорит об ухудшении положения Ирана. Однако Тегеран на самом деле оказался только в выигрыше от последнего обострения ситуации в регионе. К такому выводу пришли эксперты клуба «Валдай» в ходе дебатов, посвященных эскалации обстановки на Ближнем Востоке. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

Алексей Алешковский, сценарист
У политики много общего с любовью. В обоих случаях речь идет об обмене обещаний на впечатления. И там и там обещания сплошь и рядом не выполняются, а впечатления портятся. Подробности...
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Абхазия обречена на политический кризис

Дмитрий Родионов, политолог
В Абхазии массовые протесты традиционно протекают бурно, сопровождаются столкновениями противоборствующих сторон. В республике, пережившей войну, где половина населения имеет боевой опыт и оружие в доме, включая штурмовое, очень важно, чтобы все решалось без оружия. Подробности...
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Зачем Россия спасает Ливию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Успешное посредничество в ливийских делах резко поднимет авторитет Москвы. Причем не только и не столько на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в Европе. Страны Старого Света, столько сделавшие для свержения режима Муаммара Каддафи, сейчас страдают от ливийского бардака. Подробности...
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              Посол ЕС сравнил ситуацию в отношениях России и Запада с холодной войной

              15 января 2020, 14:35

              Текст: Елизавета Булкина

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              Отношения России и Запада на сегодня хуже, чем были во времена холодной войны, так как сложившаяся ситуация потенциально более опасна и непредсказуема, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер, выступая на сессии Гайдаровского форума.

              «Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было значительно больше стабильности и предсказуемости. Если нужны другие доказательства того, что это не холодная война, а нечто худшее, то во время холодной войны мы заключили соглашения о контроле над вооружениями, а теперь бросаем их под каток», – сказал Эдерер, комментируя ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом, передает ТАСС.

              Посол, говоря о международной обстановке, отметил, что «вопросы войны и мира вернулись», и привел в пример обострение отношений между США и Ираном.

              Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что 2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США.


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