Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются после публикации Американским институтом нефти (API) данных о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,28% – до 64,31 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,31% – до 58,05 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, запасы нефти в США за неделю по 10 января поднялись на 1,1 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,2 млн баррелей, дистиллятов – увеличились на 6,8 млн баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за период не изменились.