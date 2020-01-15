Киргизия и Таджикистан решили обменяться землями в приграничных районах

Киргизия и Таджикистан планируют обменяться землями в приграничных районах, сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

«Топографическим рабочим группам поручено до 1 марта проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на участках «Самаркандек» и «Кок-Таш», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По данным кабмина, рабочим группам поручили до 15 февраля предоставить согласованную позицию по описанию прохождения проектной линии на участках госграницы протяженностью 114 километров.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

Напомним, 10 января премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить охрану рубежей из-за конфликта в Баткенской области на границе с Таджикистаном.