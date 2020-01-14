Мать с ребенком погибли из-за гирлянды под Белгородом

В Белгородской области женщина и ее четырехлетний сын погибли в результате пожара, который возник в квартире из-за неисправной гирлянды новогодней елки. Второй сын погибшей госпитализирован.

«По версии следствия, около 23.00 12 января 2020 года в жилом доме в селе Большие Липяги, в котором проживала семья с двумя детьми 2015 года рождения, произошло возгорание. Очаг возгорания находился в месте подключения электрогирлянды новогодней елки к электросети», – сказано на сайте СК региона.

Там отмечено, что во время тушения пожара в доме был обнаружен ребенок. Его доставили в больницу. Также в доме были тела 28-летней хозяйки и ее второго сына со следами термического воздействия. По данным следствия, глава семьи в это время находился на работе.

«Возбуждено уголовное по факту возгорания жилого дома в селе Большие Липяги Вейделевского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», – сказано в сообщении.

Выяснение обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее в Подмосковье мужчина погиб, нарушив правила запуска фейерверков.