В Подмосковье появилась первая жертва празднования Нового года

Мужчина погиб в Подмосковье, грубо нарушив правила запуска фейерверков – это первый подобный случай в регионе за последние годы, рассказал руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Федор Польшин.

«В субботу в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в Клину погиб 33-летний мужчина», – передает РИА «Новости» слова Польшина.

Он добавил, что погибший получил тяжелые травмы головы и лица, пытаясь «в нарушение элементарных правил безопасности поджечь петарду», которая в итоге взорвалась у него в руках.

Польшин уточнил также, что этот случай – единственный в Подмосковье «за многие последние годы».

«МЧС России предупреждает и просит соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или подрыва, что может привести к получению травмы или гибели. Следуйте инструкции по применению пиротехнического изделия. Будьте внимательны и осторожны», – передает ТАСС слова Польшина.

В МЧС отметили, что покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах, у продавца должен быть сертификат и инструкция на русском языке.

Напомним, в воскресенье представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в подмосковном Клину 33-летний мужчина погиб, поджигая петарды и фейерверки.