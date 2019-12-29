В Подмосковье погиб поджигавший петарду мужчина

В подмосковном Клину 33-летний мужчина погиб, поджигая петарды и фейерверки, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что инцидент произошел 28 декабря, когда компания местных жителей в частном доме распивала алкоголь.

«В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал», – передает ТАСС слова представителя ведомства.

Сообщается, что мужчина получил травмы головы и лица, он умер, не дождавшись приезда скорой помощи.

По факту происшествия проводится проверка.

Очевидцы говорят, что мужчина приобрел петарду год назад на одном из интернет-сайтов. «Поджег ли мужчина петарду сам, или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли», – добавила Врадий.