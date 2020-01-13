Знаменитому футболисту пришлось работать таксистом «из-за Эрдогана»

Лучший бомбардир в истории футбольной сборной Турции Хакан Шукюр заявил, что после того, как выступил с критикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в соцсетях, ему пришлось уехать в США. Однако и там он столкнулся с давлением, из-за чего теперь работает таксистом.

Шукюр после завершения спортивной карьеры стал политиком, вступил в ряды правящей партии, однако вскоре покинул ее. В 2016 году он раскритиковал в соцсетях Эрдогана, после чего Шукюра признали членом террористической организации из-за связей с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Бывший футболист из-за этого уехал в Сан-Франциско, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Welt am Sonntag.

Там он открыл кофейный бизнес, однако вскоре, заявил Шукюр, к нему в заведение стали приходить «странные люди». Он оказался под защитой полиции, его делом занялось ФБР.

В результате Шукюру пришлось перебраться в Вашингтон. Там он стал работать водителем такси и продавцом книг.

«У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать», – сказал Шукюр.

Футболист также рассказал, что в Турции арестовали его отца и конфисковали все его имущество, а все его друзья имеют большие финансовые проблемы, пишет РБК.

Шукюр – лучший бомбардир в истории сборной Турции, на его счету 51 гол. Он играл за несколько турецких клубов, в том числе за «Галатасарай», а также за «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».