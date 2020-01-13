Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.

Зеленский признал утратившим силу указ бывшего президента Петра Порошенко о прежнем составе совета по развитию главного музея Украины. Ранее в совет входили супруга экс-президента Марина Порошенко и его советник, бывший глава администрации Борис Ложкин, сообщает ТАСС.

После обновления состава совета, согласно указу Зеленского, председателем стал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Также в состав вошла Елена Зеленская.

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецкий арсенал» был основан в 2006 году. На выставке представлены экспонаты украинского культурного наследия из коллекций ведущих музеев Украины.

Ранее Мария Порошенко также покинула Украинский культурный фонд из-за якобы давления со стороны офиса главы государства Владимира Зеленского.

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