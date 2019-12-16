Жена Порошенко покинула Украинский культурный фонд из-за «давления Зеленского»

Жена бывшего президента Украины Мария Порошенко заявила о сложении с себя полномочий главы набсовета Украинского культурного фонда из-за якобы давления со стороны офиса главы государства Владимира Зеленского.

«Несколько дней назад от министра культуры молодежи и спорта Украины в наблюдательный совет Украинского культурного фонда поступило предложение досрочно прекратить мои полномочия как председателя наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован офисом президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали. … Я имею честь, приняла решение добровольно сложить полномочия главы фонда», – заявила Порошенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, причиной инициативы прекращения ею полномочий главы фонда стала ее связь с Порошенко. «Претензия ко мне лишь одна – моя фамилия. Я ношу ее более 30 лет и горжусь ей. Она вошла в историю Украины. И никто – ни нынешний президент, ни министр культуры – вычеркнуть ее не смогут. Поэтому фамилию менять не собираюсь и бороться за должность также не буду», – добавил она.

Украинский культурный фонд – государственное учреждение, созданное в 2017 году с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Главой набсовета фонда была назначена супруга на то время президента Украины Мария Порошенко.