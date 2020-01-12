Вице-президент Абхазии отказался возглавить республику

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил, что не может стать временно исполняющим обязанности президента республики после отставки с этого поста Рауля Хаджимбы.

Барциц заявил, что Хаджимба «принял единственно правильное решение во имя того, чтобы в такое время люди не столкнулись и не было жертв». Он подчеркнул, что решение было принято добровольно.

«Я не могу исполнять обязанности (президента Абхазии) по той причине, что суд принял такое решение (отменил решение ЦИК об итогах выборов президента – прим. ВЗГЛЯД), я не был до этого вице-президентом», – приводит его слова ТАСС.

«Я не могу быть исполняющим обязанности президента, скорее всего, будет премьер-министр, в соответствии с конституцией», – уточнил он.

В свою очередь спикер парламента республики Валерий Кварчия также сообщил, что исполнять обязанности президента, вероятно, будет премьер-министр, но отметил, что этот вопрос пока не решен до конца. «Это пока вопрос переговоров», – сообщил он.

Ранее в воскресенье президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить полномочия.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Голосование назначили на 22 марта.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в республике внезапно вспыхнул политический кризис и как с этим связано убийство воров в законе.