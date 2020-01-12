На Украине с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина

В городе Умань Черкасской области Украины около 30 неизвестных с ножами и палками напали на евреев. По информации украинского ТВ, инцидент произошел возле могилы раввина Нахмана Бреславского.

Перед инцидентом между евреем и одним из местных жителей завязался «незначительный спор», передает РИА «Новости Крым» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Сообщается, что участвующий в споре украинец «призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев». По словам очевидцев, прибывшие на место погрома полицейские «не попытались помочь, а просто стояли и смотрели, что происходит».

В результате пострадали четыре еврея, их госпитализировали.

В городе Умань Черкасской области похоронен лидер и правнук основателя хасидизма (одного из направлений в иудаизме) Нахман Бреславский. Ежегодно в этот город в большом количестве съезжаются паломники-хасиды.

На Украине регулярно происходят резонансные нападения на евреев. В 2018 году широко обсуждались также цыганские погромы.