Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым

Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

Стороны «обсудили общественно-политическую ситуацию» в Абхазии и «пути ее нормализации», передает ТАСС.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухамед Килба сообщил, что Хаджимба и Нургалиев проанализировали ситуацию, рассмотрели вопрос о необходимости «принять все возможные меры для предотвращения столкновений людей».

«Мы сейчас будем планировать конкретные действия для подразделений, которые будут реализовывать данное решение, чтобы не допустить именно столкновений людей», – сказал Килба.

В пятницу прошла общая встреча аппарата СБ двух стран и представителей всех силовых и правоохранительных структур Абхазии. Консультации продолжатся в выходные.

Напомним, Хаджимба заявил о «попытке госпереворота» в стране. Верховный суд Абхазии постановил провести новые президентские выборы.