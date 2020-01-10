В Москве не увидели желания Киева отказаться от договоренностей по газу

Признаков того, что Нафтогаз хотел бы отказаться от договоренностей по газу и транзиту, на данный момент нет, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Это [намерение подать обновленные иски к России] не имеет никакого отношения к газовым контрактам, которые были заключены, и, я надеюсь, что те контракты, которые были заключены, будут исполняться», – сказал Козак, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на данный момент нет признаков того, что Нафтогаз хочет отказаться от исполнения договоренностей.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Согласно сделке, продолжение транзита должно начаться с 1 января.