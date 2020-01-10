Генерал ФСБ оценил заявления о том, что украинский Boeing «сбила ракета»

Основания для заявлений о том, что украинский авиалайнер Boeing 737 в Тегеране якобы сбили ракетой, отсутствуют, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Я считаю, что оснований делать такие заявления, нет. Все может быть, но пока таких оснований я не вижу», – приводит его слова РИА «Новости».

Джабаров также подчеркнул, что «российского следа там нет и быть не может».

Сенатор отметил, что эта ситуация напоминает то, как развивались события с малайзийским Boeing, когда «поторопились во всем обвинить Россию, однако никаких доказательств так и не было представлено». «Это просто политическая игра», – подчеркнул законодатель.

Так и в этом случае, «Запад заранее назначил виновным Иран в этой трагедии», заключил Джабаров.

В четверг Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвал три основные версии падения украинского авиалайнера Boeing 737 в Тегеране. Украинская сторона не исключает, что самолет был поражен зенитной ракетой, допускает возможность взрыва в результате теракта или взрыва двигателя по техническим причинам.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.

Между тем на Западе утверждают, что самолет мог быть сбит иранской ракетой.